«Никаких ХНР здесь не будет, я всегда был за Украину» – Кернес

08.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Донбасс должен стать неотъемлемой частью Украины, каковым остался Харьков, несмотря на «весну, так сказать, русскую».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил мэр Харькова, бывший регионал Геннадий Кернес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поговаривают, что есть инициатива в офисе президента перенести местные выборы на весну, чтобы они прошли вместе с выборами в ОРДЛО. Как вы думаете, это перспективу какую-то имеет или это просто слова?» – спросил телеведущий.

«Я не буду давать оценок этим слухам, но могу сказать одно, что я за мир. Чтобы мир был у нас в стране, и чтобы Донбасс опять стал неотъемлемой частью Украины. Вы понимаете, вот, я в Харькове пережил эту весну, так сказать, русскую, я вот остался инвалидом, потому что в меня стреляли, потому что я не давал сделать того, чего хотели, и я шел напролом, доказывая людям, что Харьков – это Украина», – заявил Кернес.

«Никаких ХНР, никаких республик здесь не будет. Здесь будет Харьков, Украина, и люди меня поддержали и поддерживают в этом», – добавил харьковский мэр.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Кернес в интервью хвастался, что лично помог задушить Русскую весну в Харькове.