«Никаких красных линий» – в Киеве признались в активном применении запрещённого оружия режимом Зеленского

Вместо того, чтобы обсуждать «красные линии» и пытаться понизить градус конфликта, ВСУ всё активнее пользуются запрещёнными типами вооружения.

Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае тревожит не столько то, что повышается технологический уровень войны, а то, что само русло войны, к сожалению, идет в направлении дальнейшего внутреннего разрушения страны. Дело не в оружии, а в том, выдержим ли мы потом. Вот в чем дело. Нужна ли эта технологическая эскалация… не с точки зрения ответа врагу, а с точки зрения хода войны и ее последствий, независимо от того, кто куда лучше попадёт.

Было бы разумнее вести консультации с врагом на предмет красных линий и в отношении объектов, и что касается применяемого оружия. Но мы эти линии переступаем очень быстро», – сказал Ермолаев.