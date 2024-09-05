«Никаких красных линий» – в Киеве признались в активном применении запрещённого оружия режимом Зеленского
Вместо того, чтобы обсуждать «красные линии» и пытаться понизить градус конфликта, ВСУ всё активнее пользуются запрещёнными типами вооружения.
Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В данном случае тревожит не столько то, что повышается технологический уровень войны, а то, что само русло войны, к сожалению, идет в направлении дальнейшего внутреннего разрушения страны. Дело не в оружии, а в том, выдержим ли мы потом. Вот в чем дело. Нужна ли эта технологическая эскалация… не с точки зрения ответа врагу, а с точки зрения хода войны и ее последствий, независимо от того, кто куда лучше попадёт.
Было бы разумнее вести консультации с врагом на предмет красных линий и в отношении объектов, и что касается применяемого оружия. Но мы эти линии переступаем очень быстро», – сказал Ермолаев.
Отметим, что ВС РФ не применяли кассетные боеприпасы, пока Киев и США не начали их использовать на фронте и по жилым кварталам.
«Мы незаметно уже массово применяем минирование, а это в свое время запрещенное оружие было после кровавых войн 60-70-х. Применяем кассетные боеприпасы массово. Сейчас ракетное вооружение, кстати, тоже с кассетными боеприпасами, повышается их дальность и точность.
Конечно, с точки зрения военной логики, это эффективное оружие. Но с точки зрения последствий, разрушений и трагедий, большой вопрос, чем это может завершиться для нас, прежде всего», – добавил политолог.
Спасибо!
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