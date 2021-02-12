Никаких Навальных во главе страны – Светлаков поддержал Слепакова

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Алексей Навальный не смог бы выиграть президентские выборы, потому что большинство граждан России поддерживают Владимира Путина и понимают, что в случае прихода оппозиционера к власти, в стране начнутся беспорядки и массовые репрессии.

Об этом в эфире YouTube-канала «А поговорить?» заявил российский актёр Сергей Светлаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если выборы были бы сейчас, я уверен, что Путин смог бы выиграть честно. Людей, которым нравится Путин в стране очень много, особенно в регионах, я их вижу и часто общаюсь с ними, и за некоторыми столами мы закрываем тему политики, потому что сразу ставят перед выбором: «За кого ты? За Путина или Навального?». Я не хочу выбирать, если бы сейчас были выборы, я бы не голосовал ни за Путина, ни за Навального.

Потому что Навальный мне не нужен как президент, потому что для меня он слишком категоричен, и я уверен, что если он придёт к власти, то будет много несправедливого по отношению к тем людям, которые до этого были за прошлую власть, будет жёсткий передел собственности и информационного пространства.

Я не верю в абсолютную свободу, равенство, братство и то, что мы будем целоваться взасос с Америкой и Западом. Я не верю в сказки, что придёт этот человек, и будет всё так», – сказал Светлаков.