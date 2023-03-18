«Никаких переговоров с Китаем, это предательство!» – в Киеве пугают Зеленского тюрьмой
Даже в Вашингтоне устали от победных и совершенно неадекватных заявлений киевского руководства, которое вместо наведения порядка в стране занимается только грабежом и пиаром.
Об этом в эфире своего интернет-канала заявил изгнанный после конфликта с Зеленским из президентской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наш министр иностранных дел Кулеба заявил, что Зеленский готов к телефонному разговору с Си Цзиньпинем. И сразу после этого представители Белого дома заявили следующее: Китай зафиксирует потерю Украиной её территорий.
Вам уже просто, бл**ь, намекают, что нужно остановиться с вашими конченными заявлениями. Это касается Офиса президента и всех его придворных», – возмутился Лерос.
Депутат Рады напомнил о широком сотрудничестве Китая и России и заявил, что любые переговоры между Киевом и Пекином будут предательством интересов Украины.
«Украине нельзя ни в коем случае вести переговоры с Китаем. Пекин по протяжении 2022 года передавал вооружение РФ, в том числе это было около тысячи винтовок, бронежилеты. Одна из ключевых компаний, которая передавала эти бронежилеты, связана с руководством Китая.
В том числе передавались детали для беспилотников. Китай и Россия заявили, что в результате этой встречи планируют подписать ряд договоров, в том числе сотрудничество в военной сфере. А нашим долб**бам с Офиса президента этого мало, они дальше хотят разговаривать с Китаем.
Самое интересно, что ни Зеленский из-за своей тупизны, ни Ермак, ни Кулеба, не могут осознать, что единственный интерес Китая в вопросе российско-украинской войны – это сместить геополитическое влияние США и ЕС, и усилить собственное влияние. Вот единственный интерес Китая», – добавил он.
Гео Лерос подчеркнул, что киевское руководство интересуется только дальнейшим разграблением страны.
«Но наши этого не понимают. Потому что руководствуются другой целью – подписать какой-то режим прекращения огня, чтобы осенью, по планам, провести парламентские выборы на высоком рейтинге, чтобы можно было завести туда свои партии и дальше заниматься дерибаном. Это единственное, что интересует Зеленского.
Но я хочу напомнить Владимиру Александровичу, что его ждёт единственный выбор – это выбор платной или бесплатной камеры в тюрьме», – подытожил парламентарий.
Спасибо!
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