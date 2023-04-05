«Никаких переговоров с варварской Россией» – польский премьер

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Все условия переговоров о перемирии и безопасности зависят только от Украины и ни от кого больше.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша первой предупреждала о России и первой поддержала Украину, и первой хочет принимать участие в плане восстановления Украины. И я уверен, что также мы к этому подойдём вместе в части подсчётов за российские преступления. Мы не хотим перепутать мир со спокойствием, потому что некоторые говорят, что пора уже сдаться, отдать территории России – нет уже речи о договорённостях с этой лютой, варварской Россией. Это от Украины зависит, что Украина обозначит как приемлемые для неё условия мира, безопасности, и того, чего мы все желаем, но всё это зависит от Украины», – трепался Моравецкий.