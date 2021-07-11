Никаких поблажек меджлисовцам! – Ницой требует ветировать закон о коренных народах

11.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Владимир Зеленский должен отправить на доработку законопроект о коренных народах, поскольку он даёт преференции крымским татарам, освобождая их от ассимиляции, которой подвергаются все другие национальные меньшинства Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявила украинская писательница-националистка, отъявленная русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В этом законе есть очень опасная вещь – замаскированный антиукраинский пункт. Он будет действовать во вред Украины, я считаю, что это диверсия против Украины», – отрезала Ницой.

Националистка подчеркнула, что статья 4 пункт 3 этого закона, в котором говорится о защите коренных народов от «принудительной ассимиляции и принудительной интеграции в какой-либо форме», является «замаскированным сепаратизмом», который приведёт к будущим конфликтам на этнической почве.

«А в европейских законах эта интеграция действительно является принудительной, просто об этом не пишут в таком негативном значении, а пишут, что это обязанность для коренных народов и национальных меньшинств. Наши же авторы этого закона влепили интеграцию в один ряд с принудительной ассимиляцией, что, разумеется, имеет негативный окрас», – добавила Ницой.

По ее мнению, закон должен быть переписан.

«К чему приведёт такая формулировка, где коренные народы имеют общественные права, где не написано ничего об обязанности коренных народов интегрироваться? Они имеют свои общины, свои СМИ, школы, интегрироваться не хотят, а государство их ещё и защищает от такой интеграции. Это прямая дорога к сепаратизму. Мы имеем такое на востоке – они имеют всё своё, а интегрироваться в украинское общество не захотели. Эта формулировка в законопроекте очень опасна, её необходимо исключить», – заключила Ницой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Турция намерена профинансировать строительство жилья в Херсонской области, где будут обустроены места компактного проживания для крымских татар..