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Новости Украины

К ковровым бомбёжкам территорий Украины призывают люди безответственные, поскольку и без восстановления разрушенного после войны десятилетия уйдут на переформатирование заражённого украинством населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я категорически не являюсь сторонником людей, которые заговариваются и несут околесицу относительно ковровых каких-то бомбардировок, давайте разнесем вот это все к чертям собачьим, и так далее, и так далее. У нас там по Украине и так работы будет на десятилетия на переформатирование этих людей. Бить надо не по жилым домам, конечно же. Это эти твари бьют по жилым домам. Бить надо по военным, политическим, инфраструктурным объектам. В этом нет никаких сомнений. Гражданские остаются гражданскими. То, что гражданские могут пострадать, да, к сожалению, могут пострадать. Это трагедия, это проблема, и мы это переживаем как трагедию. Но удары по Банковой, удары по Владимирской, удары по штабам, удары по заводам, которые ремонтируют военную технику, и удары по транспортной инфраструктуре (насчет энергетической я испытываю некоторые сомнения) – это то, что теперь, видимо, войдет в практику», – заявил Мардан.

Он подчеркнул, что любая западная делегация, которая осмелиться посетить Киев, должна понимать, что «прилететь» может в любой момент.

«То, что удар нанесен – это очень правильно. Там не должно быть никаких посольств. Никакие официальные делегации не должны приезжать в город Киев по одной простой причине. Потому что это должно быть сопряжено с огромным риском, что любую делегацию накроет какой-нибудь прекрасный летящий «Искандер» со своей шестисоткилограммовой боеголовкой. Вот как это должно быть», – добавил радиоведущий.