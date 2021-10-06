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06.10.2021 12:56 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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«Никаких вторых сроков. Запад отправил «черную метку» Зеленскому» – политолог

Новости УкраиныПубликация расследования об офшорах, в котором фигурирует президент Украины Владимир Зеленский, – это предупреждение...

Публикация расследования об офшорах, в котором фигурирует президент Украины Владимир Зеленский, – это предупреждение главе государства со стороны коллективного Запада

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Зеленскому таким образом намекнули, что ему нужно отказаться от планов на второй срок и досрочные выборы.

«Сейчас это сделано очень мощно, профессионально и акцентированно – это «черная метка» со стороны коллективного Запада Зеленскому. Во-первых, он не поменял главу офиса президента, во-вторых, он не прислушался к тому, что хотели по судебной реформе, нет никаких действий по Коломойскому. Он попытался взять под контроль Наблюдательный совет «Нафтогаза». Можно и дальше продолжать список грехов с точки зрения коллективного Запада по отношению к Зеленскому». – сказал эксперт.

«Да, действительно это «черная метка» со стороны Запада. Это, прежде всего, предупреждение Зеленскому отказаться от планов второго срока, отказаться от варианта с досрочными выборами и получить полтора срока. В принципе, сейчас это технологически и рейтингово возможно. Что будет после очень непростой зимы, угадать сложно», – заявил Золотарев.

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