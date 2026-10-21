Никаких «зерновых перемирий» для Эрдогана – это лишь усилит Украину – эксперт

Анатолий Лапин.  
21.10.2026 17:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Зерно, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Турция, Украина


России нет никакой необходимости останавливать удары в акватории Черного моря и помогать тем самым Украине. В прошлый раз «зерновая сделка» обернулась лишь тем, что Украина смогла продать свою продукцию богатым европейским государствам и доставить оттуда оружие и технику.

Об этом в эфире программы «Акцент дня» заявил преподаватель Экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нет никакой необходимости останавливать удары в акватории Черного моря и помогать тем самым...

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«Все это зерно, которое подразумевалось для бедных стран Африки, ну чего уж тут греха таить, говорим, назовем вещи своими именами, Ближнего Востока и так далее, – действительно, у них проблемы с зерном, у них почва неплодородная.

Оказывается, все это зерно поставлялось богатейшим странам Европы: Франции, Италии, Испании, которые и так жируют, у которых и так с продовольствием все в порядке. То есть, по большому счёту, это был сговор европейских и западных стран совместно с киевским режимом для того, чтобы нас как-то задобрить и устроить свои комбинации, подразумевающие перевооружение киевского режима.

Ну, собственно говоря, мы сейчас это Турции объясняем всё. Готова ли Турция выступить в качестве посредника по этому вопросу?

И потом, извините меня, когда наша армия доблестно и героически продолжает идти вперёд и блокирует любые инициативы киевского режима вокруг Черноморской акватории, чего это так Турция резко начала поднимать эти вопросы уже сколько месяцев?», – заметил он.

«Я напомню, это не сегодня же и не вчера этот разговор возник. Несколько месяцев турецкая сторона пытается лоббировать вопрос, связанный с тем, чтобы мы как-то там послабили наши удары вдоль Черноморской акватории.

А зачем? У нас есть вообще-то свои национальные интересы, у нас есть вопросы, связанные с безопасностью наших граждан, которые первее всего

На сегодняшний день, я вам говорю со всей откровенностью, нет никакой необходимости нам вступать в новую зерновую сделку. Потому что новая зерновая сделка, как правило, обернется поддержкой киевского режима», – заявил Ибрагимов.

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