Арестович похоронил украинские порты: Мир забыл про украинское зерно

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Бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович не верит в то, что экспорт украинского зерна по морю может возобновиться.

Об этом он заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Логистику через порты я слабо себе представляю, учитывая, что россияне бьют по ним в рамках своей операции по изоляции Украины. Вывоз зерна будет, скорее всего, железной дорогой и автомобилями через территорию Румынии и Польши. Возможности одесских портов будут весьма ограничены, если они вообще будут работоспособны», – сказал Арестович.

Он не верит и в заключение второй зерновой сделки (первая была заключена в 2022 году).

«Война идет по логике эскалации, и деэскалационные меры сейчас представляются крайне маловероятными. Не на что обменивать. Когда заключалась зерновая сделка, был не готов рынок международный к резким ограничениям поставок зерна. Сейчас он куда более готов. Появились другие поставщики, и диверсификация произошла. Во-вторых, тогда была надежда не деэскалацию. Сегодня таких надежд нет», – рассуждал Арестович.

По украинским оценкам, остановка морского агроэкспорта может обойтись экономике примерно в $2 млрд. При этом сухопутные маршруты не способны компенсировать потерю морской логистики: их совокупная пропускная способность оценивается лишь в 1–1,2 млн тонн в месяц против необходимых 5–6 млн тонн.

Во время работы «зернового коридора» через черноморские порты проходило около 90–95% всего украинского экспорта зерновых и масличных культур.