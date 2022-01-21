«Никакого интереса к рынку» – киевский эксперт о выводе инвесторами денег из Украины

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Новости Украины

Раздутая Западом паника вокруг вторжении России привела к массовому выводу средств из Украины. Остановилась скупка ценных бумаг иностранцами.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил киевский экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас нерезиденты перестали покупать облигации внутреннего государственного займа Украины, на последнем аукционе практически ничего не продали, и лучше бы не начинали продавать на пару миллионов гривен, потому что они показали, что никакого интереса нет.

С начала года нерезиденты вывели из рынка ОВГЗ на 5,2 миллиарда гривен, это по стоянию на 18 января. По данным Национального банка Украины, нерезиденты купили валюты на 265 миллионов долларов и вывели из страны. Это один из факторов, из-за «Путин нападёт!», нерезиденты перестали вкладывать и начали выводить средства», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что Национальный банк Украины стал распродавать золотовалютные резервы, чтобы хоть как-то спасти гривну от обрушения.

«Это повлияло на ту девальвацию гривны, которую мы наблюдаем, но это не единственный фактор, потому что за то же время по состоянию на 18 января Национальный банк, задерживая девальвацию, продал золотовалютных резервов на 580 миллионов долларов. Иными словами, продали валюты в два раза больше, чем вывели нерезиденты», – заключил Скаршевский.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что пока Америка и Британия ведут активную подготовку к войне украинских граждан против русских, Украина продолжает уверенный курс к обнищанию.