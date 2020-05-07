Никакого перемирия с киевскими преступниками быть не может – командир ополчения

07.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на все «примирительные» заявления Владимира Зеленского относительно трагедии 2 мая, никаких расследований по «одесской Хатыни» и аналогичной акции устрашения в Мариуполе не проводится, а значит, нынешний президент продолжает политику своих предшественников, и никакого перемирия с ним быть не может.

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второго мая в Одессе мы увидели то, что не имеет в нашем понимании двух толкований, и здесь примиренческие усилия Зеленского – ложь и лицемерие высшей пробы. Не мизинчики нужно протягивать с изображением лукаво-наивной физии – мир? А падать на колени и молить о прощении – только тогда можно о чем-то говорить.

Следом за одесской трагедией случились события в Мариуполе. Им уделяется меньше внимания – они действительно не выглядят такими драматичными, но у них есть свои особенности. Очень важные особенности.

Если в Одессе поддержанные новой властью ублюдки прибегали, в основном, к «подручным» средствам, то в Мариуполе власть вручила в руки подонков полноценное вооружение и бронетехнику. Подготовка акции устрашения в Мариуполе велась, когда тела погибших в Одессе еще не остыли в моргах. Им понравился эффект Одессы – они решили его усилить», – отметил командир.

Александр Ходаковский уверен, что подобные кровавые акции устрашения – истинное лицо нынешней Украины, и пока Киев продолжает свою преступную политику, продолжает покрывать убийц, никакие мирные компромиссы с Донбассом невозможны.

«Задумайтесь вот над чем: банда отбросов, людей без чести и совести, способных и готовых убивать, вооружается хунтой для проведения акции устрашения во время мирной демонстрации, посвященной Дню Победы.

Для тех, кто не помнит, напомню: боевики незаконного вооруженного формирования ворвались в город на боевых машинах десанта и открыли интенсивную стрельбу, не особо выбирая направления. Потом, расследуя по горячим следам события в Мариуполе, я установил, что оружие в руках подонков оказалось не просто так – их преднамеренно вооружили по приказу из Киева.

Офицеры внутренних войск из числа лояльных к нам показали, что командующий Восточным территориальным командованием ВВ полковник Лебедь дал команду выдать из оружейки его мариупольского подразделения в руки неизвестных лиц все вооружение, а после проведения акции оружейка была взорвана на отходе…

Это говорит о том, что, понимая неэффективность приобретенной вместе с властью силовой машины, не отошедшей еще от шока майдана, турчиновы и яценюки прибегли к нетривиальному методу – они бросили для устрашения народа тех, кто вчера составлял движущую силу майдана, тем самым убивая двух зайцев: и избавляясь от них в Киеве, и направляя их безумие в нужное им русло.

Вот эти – кто жег людей в Одессе и расстреливал в Мариуполе – истинное лицо постмайданной Украины. Какие нам еще нужны были причины и доказательства? Кто бы защитил людей от власти, для которой вооружить подонков и террористов против мирного населения – нормальное явление?

Не призывами к примирению и забвению нужно забавляться Зеленскому, а провести тщательное расследование всех преступлений его преемников с момента их прихода к власти и по настоящее время. Но никогда этот популист не решится на такое, а значит, никакого примирения с ними быть не может», – резюмировал политик.