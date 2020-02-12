«Никакого размена не будет» – Кремль жестко ответил на предложение из Киева

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Крым является российским регионом и полностью обеспечивается всем необходимым, в том числе водой, и речи о каком-либо размене Крыма на Донбасс, который предложили представители украинской власти, идти не может.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Крыма – это российский регион. В рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению, на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идёт.

Что касается Донбасса – это внутриукраинская проблема, и мы делаем всё возможное, чтобы способствовать её урегулированию», – отметил Песков.

Также он подчеркнул, что для разрешения конфликта в Донбассе Киев должен наладить прямой диалог с Луганском и Донецком.

«Тему контроля за границей нужно сначала обговаривать с представителями Донбасса, с представителями двух республик. Без осуществления этого контакта очень трудно что-либо сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против менять суть и сущность Минских договорённостей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов», – добавил секретарь Путина.