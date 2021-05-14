Никакой «большой сделки» Кремля со Штатами не будет – Пушков

14.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Если Россия и США при встрече глав государств договорятся хотя бы о том, чтобы противоречия между странами не привели к военному конфликту – это и будет положительный результат.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас пишут, что Байден приедет и что-то предложит Путину, и как-то договорятся сдерживать Китай – это смешно. В политологии есть такая школа, которая говорит, что должна быть большая сделка, сядут президенты и по пунктам разберут что подходит, а что нет… Не будет никакой большой сделки, она невозможна, потому что интересы слишком сложные.

Поэтому, я думаю, что эта встреча даст позитивный результат, если будет установлена договорённость между двумя президентами, что: «Да, мы очень сильно расходимся, вы хотите жить по собственным американским правилам, мы хотим жить по международному праву, это первое наше расхождение, но давайте договоримся, чтобы все столкновения по всем этим позициям не привели к военному конфликту». Я считаю, таким будет результат встречи, я считаю, что он будет успешным», – заключил Пушков.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран в середине июня.