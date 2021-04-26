Названа дата возможной встречи Путина и Байдена

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран в середине июня.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что на июнь намечено первое зарубежное турне американского президента: с 11 по 13 июня он будет на встрече лидеров «семерки» в Великобритании, 14 июня отправится на саммит НАТО в Брюсселе, где также примет участие в саммите США—ЕС.

В ходе этого турне возможна встреча Байдена с Путиным. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сигнал от США о желании провести личную встречу лидеров двух стран получен, а теперь Москва будет принимать решение «в зависимости от многих факторов». «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — говорит Ушаков.

При этом «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет, что Байден предложил Путину встретиться встретиться в одной из европейских стран 15–16 июня.

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол России был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.

Но вскоре Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.

При этом он практически сразу выступил с примирительной речью, которой остались недовольны украинские националисты.