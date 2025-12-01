Никакой демилитаризации: В Киеве придумали, как иметь миллионную армию за один день

На фоне переговоров с американцами в Киеве продолжают обсуждать уловки, цель которых никак не соответствует заявленной Россией демилитаризации Украины.

Сколько бы ни было прописано предельной численности ВСУ в гипотетическом мирном соглашении, Украина по примеру Израиля должна иметь возможность за сутки удваивать свою армию, заявили эксперты, опрошенные англоязычной газетой Kyv Independent.

Майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман пояснил, что можно согласиться даже на ограничение в 300 тысяч человек, но при этом регулярно проводить учет и учения резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, включая женщин – «как в Израиле».

«Для Украины крайне важно поддерживать боеготовность своих резервов, насчитывающих более миллиона человек, которые проходят подготовку один или два раза в год», – говорится в публикации.

Еще один украинский майор Андрей Ткачук добавляет:

«Каждый должен пройти подготовку и быть готовым мобилизоваться в армию… Нужно обратиться к примеру Израиля, где армия может удвоиться в численности за один день».

Однако кое-что мешает планам украинских военачальников:

«Найти людей, готовых сражаться, — особенно после того, как многие из тех, кто был готов, пошли добровольцами в 2022 году и погибли, — будет сложно», – пишет газета со ссылкой на политолога-грантоедку Юлию Каздобину.

