На фоне переговоров с американцами в Киеве продолжают обсуждать уловки, цель которых никак не соответствует заявленной Россией демилитаризации Украины.

Сколько бы ни было прописано предельной численности ВСУ в гипотетическом мирном соглашении, Украина по примеру Израиля должна иметь возможность за сутки удваивать свою армию, заявили эксперты, опрошенные англоязычной газетой Kyv Independent.

Майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман пояснил, что можно согласиться даже на ограничение в 300 тысяч человек, но при этом регулярно проводить учет и учения резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, включая женщин – «как в Израиле».

«Для Украины крайне важно поддерживать боеготовность своих резервов, насчитывающих более миллиона человек, которые проходят подготовку один или два раза в год», – говорится в публикации.

Еще один украинский майор Андрей Ткачук добавляет:

«Каждый должен пройти подготовку и быть готовым мобилизоваться в армию… Нужно обратиться к примеру Израиля, где армия может удвоиться в численности за один день».

Однако кое-что мешает планам украинских военачальников: