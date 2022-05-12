«Никакой Херсонской республики – только полная интеграция в РФ» – Холмогоров
В Херсонской области взят курс на полную интеграцию в РФ без стадии формирования каких-либо промежуточных государственных образований.
Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как без Херсонской области? Каким образом вообще, если мы уже заняли этот регион, можем прекратить какие-то боевые действия, оставив это в составе Украины? Тем более, что после того там уже долго шла работа, там уже развернулись пророссийские силы, люди уже настроились на жизнь в составе России.
Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова четко говорит о том, что курс взят в этой области на полную интеграцию в Россию. Он обозначил политику, что никакой ХНР создаваться не будет, никаких промежуточных государственных образований», – отметил он.
«В Херсоне хотят избежать даже этой промежуточной стадии – сразу в Россию. Стремоусов озвучил, что даже без референдума. Потому что смысл проводить какие-то референдумы, если Запад все равно будет заявлять, что это все фальсификации и признавать не будет?» – рассказал политолог.
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