«Никакой Херсонской республики – только полная интеграция в РФ» – Холмогоров

12.05.2022  19:20 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

В Херсонской области взят курс на полную интеграцию в РФ без стадии формирования каких-либо промежуточных государственных образований.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Херсонской области взят курс на полную интеграцию в РФ без стадии формирования каких-либо...

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«Как без Херсонской области? Каким образом вообще, если мы уже заняли этот регион, можем прекратить какие-то боевые действия, оставив это в составе Украины? Тем более, что после того там уже долго шла работа, там уже развернулись пророссийские силы, люди уже настроились на жизнь в составе России.

Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова четко говорит о том, что курс взят в этой области на полную интеграцию в Россию. Он обозначил политику, что никакой ХНР создаваться не будет, никаких промежуточных государственных образований», – отметил он.

«В Херсоне хотят избежать даже этой промежуточной стадии – сразу в Россию. Стремоусов озвучил, что даже без референдума. Потому что смысл проводить какие-то референдумы, если Запад все равно будет заявлять, что это все фальсификации и признавать не будет?» – рассказал политолог.

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