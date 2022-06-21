Никитский ботанический сад открыл представительство в Дамаске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Сирии открылось представительство Никитского ботанического сада.

Задача научного учреждения – участие в проектах по аграрной реформе в САР и организация конференций по этому поводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как сообщили в пресс-службе НБС, представительство начало свою работу в Дамаске с 15 июня. Открытие представительства прошло в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирийскую Арабскую Республику.

«Это первое научное учреждение России, и единственный ботанический сад в РФ, которое имеет свое представительство за рубежом», – подчеркнули в НБС.

На рабочей встрече с экспертной группой Министерства сельского хозяйства и аграрной реформы Сирии и Управления исследований природных ресурсов Сирии были согласованы технические моменты меморандума о взаимопонимании, текст которого отправлен в МИД Сирии для процедуры согласования.

«В меморандуме отражен широкий круг вопросов по взаимовыгодному сотрудничеству – от научно-исследовательских до культурно-просветительских, – уточнили в НБС.- Представительство в Сирии также может стать ключевой площадкой для осуществления различных контактов научных учреждений России при реализации совместных проектов с сирийскими организациями».

В апреле 2018 года сирийская Латакия и российская Ялта стали городами-побратимами. В знак этого решения в Никитском ботаническом саду высадили оливковую аллею российско-сирийской дружбы, перед которой был установлен памятный знак. В этот же день была заложена оливковая аллея в сирийской Латакии, в Олимпийском парке.