«Никогда» – военный эксперт о перспективах членства Украины в НАТО

13.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина никогда не будет полноценным членом НАТО, поэтому на ее территории не появятся иностранные военные базы стран-членов Альянса.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в НАТО понимают, что принятие Украины означало бы вмешательство в войну на ее стороне и противостояние с Россией, поэтому не хотят ее членства в Альянсе.

«Я не тешу себя иллюзиями, что нас когда-нибудь примут в НАТО. Нет, никогда. Мы будем партнерами – расширенные партнеры, приближенные партнеры, улучшенные партнеры, но мы будем партнерами. Потому что за союзника надо воевать, а за партнера воевать не надо – партнеру можно оказать всестороннюю помощь в поддержке, в противостоянии с той же Российской Федерацией.

Вот в этом ключевой момент, ключевая разница. Поэтому, делая вывод отсюда, я говорю, что никогда иностранных баз на территории Украины не будет», – заключил Жданов.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина может разместить на своей территории американские подразделения и силы ПВО США.