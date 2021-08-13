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13.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Никогда» – военный эксперт о перспективах членства Украины в НАТО

Новости УкраиныУкраина никогда не будет полноценным членом НАТО, поэтому на ее территории не появятся иностранные...

Украина никогда не будет полноценным членом НАТО, поэтому на ее территории не появятся иностранные военные базы стран-членов Альянса.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в НАТО понимают, что принятие Украины означало бы вмешательство в войну на ее стороне и противостояние с Россией, поэтому не хотят ее членства в Альянсе.

«Я не тешу себя иллюзиями, что нас когда-нибудь примут в НАТО. Нет, никогда. Мы будем партнерами – расширенные партнеры, приближенные партнеры, улучшенные партнеры, но мы будем партнерами. Потому что за союзника надо воевать, а за партнера воевать не надо – партнеру можно оказать всестороннюю помощь в поддержке, в противостоянии с той же Российской Федерацией.
Вот в этом ключевой момент, ключевая разница. Поэтому, делая вывод отсюда, я говорю, что никогда иностранных баз на территории Украины не будет», – заключил Жданов.



Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина может разместить на своей территории американские подразделения и силы ПВО США.

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