«Никого не слушайте. ВСУ полностью готовы к контрнаступлению» – военкор

Владимир Гладков.  
24.04.2023 16:31
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России не стоит вестись на панические заявления киевских чиновников о неготовности ВСУ к грядущему наступлению, поскольку вооружения и боеприпасов у украинской армии всё ещё хватает на продолжение войны.

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России не стоит вестись на панические заявления киевских чиновников о неготовности ВСУ к грядущему...

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В студии напомнили о возмущённых заявлениях киевских чиновников касательно нехватки западной помощи в войне против России.

«Мне кажется, это какое-то лукавство, они пытаются нас запутать. Мне кажется, что к контрнаступлению всё прекрасно готово за исключением, наверное, ремонтной базы. Рембазы под западную технику у них практически нет», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что снарядов и вооружения для войны у ВСУ пока хватает.

«По Бахмуту я не чувствую, что они испытывают снарядный голод, лупят круглые сутки. По Кременной я бы тоже не сказал, что очень плохо с вооружением, тоже по всему этому рубежу лупят за милую душу.

Да, они ждут поставок западных танков, но им уже поставили под сотню различных модернизаций Т-72, в первую очередь кинут их. А западные танки вполне могут работать с закрытых огневых позиций в качестве артиллерии, учитывая, что тот же второй «Леопард» бьёт на километр дальше, чем наш Т-72Б3. Мне кажется, это какое-то лукавство и попытка запутать нас перед предстоящим контрнаступлением», – подытожил военкор.

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