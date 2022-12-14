«Никоим образом не останавливаться» – в Думе требуют от Суровикина продолжать удары

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Россия должна наносить удары не только по энергетической, но и по ключевой транспортной инфраструктуре Украины. Это касается железнодорожных узлов и мостов через Днепр.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Швыткина, только так можно остановить поставки оружия и боевиков на линию фронта.

«Сегодня цель, конечно, – это нанести удары по критической инфраструктуре противника, при этом максимально сделать возможное, чтобы гражданское население не пострадало. Я думаю, что им уже нанесен достаточно большой урон, и они это сами признают, но нужно продолжать, никоим образом не останавливаться. Я бы сюда включил, в список, транспортную инфраструктуру. Железные дороги, железнодорожные узлы, это мосты через Днепр. То есть, все сделать возможное для воспрепятствования поставок оружия и личного состава в зону ведения боевых действий», – заявил Швыткин.

Он не уточнил, что же мешало ранее наносить удары по переправам, чтобы заблокировать поставки западного оружие и переброску подкрепления к линии фронта.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков утверждал, что Россия в начале СВО упустила момент для удара по мостам, а впоследствии угроза систем ПВО стала не позволять самолетам заходить вглубь территории и сбрасывать бомбы на мосты.