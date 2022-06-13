Николай Костыркин: Надеюсь, всё, в итоге, будет Z

Марионеточный режим Санду усиливает политические репрессии против людей, осмеливающихся критиковать власть и её западных кураторов, и выражать открытую поддержку России. Вслед за экс-президентом Игорем Додоном и генеральным прокурором Александром Стояногло преследованиям подвергся главный редактор медиапортала Gagauznews.md, известный журналист и писатель Николай Костыркин. Это первое преследование журналиста за его политические взгляды за все 30 лет независимой Молдовы.

Сразу же после допроса, в ходе которого в отношении Николая Костыркина были выдвинуты обвинения по статьям 140 УК РМ («Пропаганда войны») и 346 УК РМ («Разжигание ненависти»), журналист дал эксклюзивное интервью «ПолитНавигатору».

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– Николай, вы уже не первый год занимаетесь политической журналистикой и, не боясь, открыто высказываете свои взгляды. Не скрываете своей поддержки антифашистской операции на Украине. Во имя чего вы всё это делаете?

– Я веду журналистскую деятельность, делаю анализ общей и текущей ситуации в Молдове (сейчас чаще касательно политической сферы, раньше – преимущественно социальной) и за рубежом – для того, чтобы оголить всё то, что официальные – в данном случае, прозападные – источники информации чем дальше, тем больше замалчивают. Это нормальный подход любого журналиста, который не забывает, что он, в первую очередь, гражданин.

В частности, я вполне оправданно говорю о неуклонном приближении к уничтожению Молдовы, как государства и общества, как народа, как некоего сосредоточения хоть какой-то инфраструктуры, системы внутренних и внешних торгово-экономических отношений, как совокупности исторического, многоэтничного, нравственного наследия за минувшие 500 с лишним лет.

Предполагаю, что многим в моей стране, кто транслирует собственный контент, не прикрываясь псевдонимом, нелегко делиться собственным мнением с аудиторией – именно в виду опасности репрессий. Но нельзя забывать, что государство – это не они, недоразумения в телах людей, севшие в удобные кресла за длинные столы. Государство – это мы с вами. И когда общественный договор между властью и народом нарушается, народу нужно громко сказать свое веское слово.

– Почему вас так испугался режим Санду? Чем именно вы стали опасны?

– Правды всегда боятся. Да, я опасен для этого режима «черных», сменивших «серых». Начало разработки меня местными, в позволения сказать, «спецами» как раз и стало следствием страха. Скоро местные выборы, затем президентские и парламентские. Молдова пухнет от голода, народ выходит на протесты. Создана явная опасность для Майи Санду и ее карманной партии «Действие и солидарность» оставить свои нагретые места досрочно.

Кроме того, мы так до сих пор и не знаем, как Запад видит дальнейшее существование Молдовы, как де-юре независимой, или же как части Румынии. Если хозяева ПДС прорабатывают второй сценарий, то глубина противостояния «власть-народ» увеличивается на порядок: это будет уже не недовольство ценами и тарифами, а возмущение стремлением ликвидации государства, что для Санду, ее людей и их заграничных кураторов в разы опаснее. Поэтому и был заменен директор Службы информации и безопасности, принят закон о цензуре. Поэтому и были запущены в активную фазу текущие и «исторические» разработки, как оказалось, например, в случае Игоря Додона и пресловутого «кулька» от Плахотнюка.

– Ожидали ли вы задержания, обыска и заведения дела?

– Предполагал, что сперва начнут просто тягать в прокуратуру или в «контору» на допросы, беседы и прочее. Этот сценарий продумывал с самого начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как только Служба информации и безопасности ввела запрет на опознавательные буквы великого освобождения Отечества – Z и V, стало ясно, что дело этим не закончится. Следом СИБ заблокировал сайты Sputnik Молдова, Gagauznews (где я – редактор), Vkurse и т.д., топовые российские порталы. До этого был ПолитНавигатор, а теперь уже и официальный, повторный и усиленный, запрет на трансляцию российских новостей и аналитики по ТВ. Параллельно с этим – дело Додона, уже не первое, как можно судить, тягомотина с делом Стояногло…

Надеяться, что ни за кем из журналистов или общественников не придут, было бы глупо. Оставалось лишь гадать на кофейной гуще, кто будет первым, и стараться относиться к этакой «рулетке» философски. И вот, птенец соросова гнезда Александр Мустяцэ стал директором СИБ, и принялся отрабатывать свою заранее оговоренную с работодателями повестку. Он – не из системы, следовательно, для силовиков, что называется, не свой. Видимо, думает, что, помимо необходимости закрепить свое реноме в глазах хозяев, можно и статус в глазах подчиненных поднять исключительно охотой на ведьм. Никто же не учил его, работника частных заграничных структур, грамотному отношению к государству и обществу в Молдове.

– По-вашему, это рядовая акция устрашения инакомыслящих и говорящих правду? Или она преследует более далеко идущие цели?

– Цели у жёлтой партии и их заграничных консультантов поистине громадные: любыми путями заткнуть всех недовольных. Если бы сейчас шли более массовые протесты, то их лидеры «загремели» бы на нары. Поэтому у общества – вполне чёткая «вилка»: или выражать недовольство стихийно, не ожидая ничьих призывов, или продолжать молчать и в этом случае – уезжать навсегда из страны или нищать дальше.

– Как с вами обращались при задержании и допросе? Не был ли нарушен закон?

– Был нанесен ущерб собственности – выломана дверь. Понятых не приглашали, хотя я это потребовал. Необходимо ли было валить меня на пол и застегивать наручники за спиной – тоже большой вопрос. Если я посчитаю нужным, то запущу процесс жалоб на действия оперативников.

– Какую реакцию вы увидели в глазах этих людей, которые задерживали и допрашивали? Страх? Стыд? Безразличие? Или осознание правоты своих действий?

– Вы знаете, очень сложно увидеть что-либо на лицах людей, которые добровольно лишают себя собственного мнения. Государственный человек – это лицо, представляющее интересы государства, лицо, через которое государство реализует свою волю. Силовики Молдовы уже давно нашему государству не подчиняются. Они – исполнители воли западных финансовых структур и могут кому угодно сколько угодно пытаться доказать обратное.

Прошел инсайд недавно, что около 800 полицейских хотят положить удостоверения и табельное на стол, но министр внутренних дел Анна Ревенко – очередной соросёнок во власти – не подписывает эти заявления, апеллируя к режиму ЧП. Интересно, думала ли она о режиме ЧП, когда разрешила придворной прессе выкладывать в Сеть видео, где она палит из «калаша» в Зоне безопасности на Днестре. Ну, что поделаешь, барыня гулять изволили…

– Чем вас удивила реакция людей на ваше задержание?

– Поддержка очень широкая, в первые же сутки вышла за пределы Молдовы. Высказывались многие из тех, от кого я этого не ожидал. Молчали многие из тех, на кого я рассчитывал. Есть и те, кто проводит непубличную работу за рубежом для того, чтобы в других странах как можно больше ответственных лиц узнали о попытках запретить в Молдове право на свободу слова. И я, кстати, говорю сейчас, в первую очередь, о странах Запада.

Ввиду резонанса меня и не «упаковали» на 72 часа, и любая попытка осуществить подобный замысел будет крайне чревата. Я – не политический деятель, я журналист. Гражданин, в первую очередь. Причем, Молдовы. Другого паспорта, в отличие от первого лица государства, у меня нет. И люди поняли, что следующим может стать любой из них или их близких. Поэтому не советую силовикам особо дёргаться, их же патроны окажутся, в итоге, этому не рады.

– Какие выводы Россия должна сделать после этого инцидента?

– О какой России идет речь? Если о той, что пыталась договориться в Стамбуле в период СВО, или о той, что заявляет, мол, конечная цель СВО – это чистое небо над одним лишь Донбассом – то эта Россия неспособна сделать какие-либо выводы подобного рода. Выводы должна делать Россия, органы власти которой будут полностью очищены от шестой колонны, чьих представителей нужно гнать, в том числе из Кремля. Тогда и гражданство РФ без проволочек смогут получать все этнические русские из других стран. Тогда можно будет говорить о возрождении Русской цивилизации и формировании русского, российского панрегиона, частью которого, по моему глубокому убеждению, должна стать Молдова.

– Получится ли задуманное у Санду и ее режима?

– Запугать нашу и без того пугливую аморфную массу, заменившую Молдове народ, Майе Санду уже удалось. Вариант максимум – у Санду получится включить Молдову в состав Румынии, и дилемма страха и бесстрашия тогда перенесется из Кишинева в Бухарест. Вариант минимум: Санду продолжит время от времени по-тихому придушивать недовольных вплоть до выборов в парламент, на которых ее партия проиграет и затем уйдет в небытие. Только массовое выражение недовольства в рамках правового поля страны сможет развернуть маховик в обратном направлении. Иначе нам всем крышка – или уезжать, или зашивать себе рот.

– Что бы вы посоветовали и пожелали людям в Молдове, на Украине, в странах Прибалтики, в Казахстане, в Польше, за которыми завтра рано утром приедут?

– Свежий пример из множества гестаповских ходов украинского гуляйполя – заочный арест знаменитого политолога Михаила Погребинского. Что с этим 75-летним человеком произойдет в подвалах СБУ, одним небесам известно. А сколько там еще сидит?! А скольких умертвили? Тысячи жертв кровавых бандеровцев! Наше-то «Четвертое управление РСХА» пока что поспокойнее будет в плане резких движений подобного рода, но тоже уже с явным душком тоталитаризма, да и спокойствие это – ненадолго.

Всё реально зависит от того, насколько сумасшедшая в стране власть, и насколько быстро это сумасшествие будет прогрессировать. В случае Молдовы диагноз налицо: отклонения от нормы галопируют, раз украинский сценарий репрессий, спущенный Кишиневу американцами, плюс-минус удачно реализуется.

Тем, за кем в любой момент могут приехать и повязать, могу сказать так. Хотите, бегите, если есть куда, если есть возможность. Хотите, не бегите. В первую очередь, выводите близких из-под удара. Избегайте двусмысленности любых предметов и любой информации, имеющейся у вас дома. Все обвинения отрицайте. Казённым людям – прокурорам, конторским, полицейским – не верьте. Это не их слова. Это слова их хозяев. Но главное – если взялись озвучивать правду, чётко осознавайте, что за неё в ваших странах можно в любой момент пострадать. Надеюсь, что всё, в итоге, будет Z!