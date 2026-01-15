«Никому не уничтожить дух Бандеры в нас» – депутат Рады призвал скакать, не останавливаясь
Никакие обстрелы, поражения на фронте или блэкауты не вылечат украинцев от бандеровщины.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Этим утром страну всколыхнула весть об очередном вражеском дроне снова в сердце Львова. Дрон летел с целью уничтожить монумент Бандере. Это ему не удалось, он упал на детскую площадку, слава богу, никто не пострадал.
Этот дух славного Степана Бандеры, который для всех украинцев является примером национально-освободительной борьбы, единения народа, единения в борьбе с оккупантом», – сказал Бакунец.
«Уже почти столетие он мучает наших врагов из далеких болот так, что они готовы бороться даже с памятниками. Однако памятник уцелел. Все имущество, которое повреждено, местные власти восстановят. Люди живы.
А дух, этот дух борьбы украинского народа, который заложен еще в прошлом веке на основе величия фигуры Степана Бандеры, не уничтожить никому.
Сотни и тысячи молодых украинских сердец воспитывались на высоких словах и поступках людей эпохи Степана Бандеры – и сегодня они защищают и будут защищать независимость Украины!», – подытожил свой бред укро-депутат.
