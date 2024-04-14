«Никто нас не спасёт»: за два года Зе-власть так и не настроила страну на войну – украинский дипломат

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За два года большой войны против России украинские чиновники так и не перевели государство на военные рельсы, а народ больше не хочет воевать.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrainian Media Network» заявил экс-посол Украины в Вашингтоне и Париже Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже прошло более двух лет с начала широкомасштабного вторжения. И прошло достаточно времени, чтобы перестроить всю страну на военные рельсы. Это абсолютно понятно, но этого не сделано. Сейчас мы узнаём, что фортификации не готовы, что не защищены энергетическое объекты. Хотя на это выделялись деньги. Это абсолютно недопустимо», – сказал Шамшур.

«Общество должно поставить перед собой вопрос – после такого подъёма патриотизма в первый год войны, у нас снова повторяется ситуация 2014 года, когда пассионарная часть общества на фронте, готова умирать. И в то же время есть проблема в исполнении плана мобилизации. Нам пора понять, что вместо нас эту войну не будет вести никто. И альтернативой поражению России может быть только продвижение России по территории Украины», – пожаловался он.