Никто не ожидал, что придется отражать такие налеты ВСУ. Боеприпасов не хватает, – Звинчук

Анатолий Лапин.  
21.10.2026 11:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня


Готовиться к тому, что Запад передаст бандеровцам колоссальное число ударных дронов, следовало еще в 2023-24 годах, чтобы исключить дефицит боеприпасов для ПВО.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший сотрудник пресс-службы Минобороны, автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Готовиться к тому, что Запад передаст бандеровцам колоссальное число ударных дронов, следовало еще в...

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«У нас не всегда в достатке боекомплекта. И отсюда и возникают эти самые «дырки».

Потому что нужно было заказывать в достаточном количестве в 2023-2024 годах, а не сейчас. И мы стали сейчас заложниками отсутствия должного гособоронзаказа.

Никто не готовился к тому, что будет в таком количестве у противника избыток дронов. Никто не готовился к тому, что каждый день придется отражать налеты по несколько тысяч.

Причем, дроны летят через воздушное пространство других стран – по принципу захода в воздушное пространство Прибалтики, огибания Белоруссии, использования «дырок», перегрузки определенных участков ПВО.

БК не хватает, прикрывают самые опасные направления. Не все получается перехватить мобильными огневыми группами. Поэтому «дыры» есть, и они будут. Увы, современные реалии никто не отменял.

Но это, кстати, не умаляет того факта, что у России одна из самых передовых на сегодняшний день систем ПВО. Именно Россия сейчас отражает огромное количество ударов со стороны противника.

У нас свои национальные средства ПВО, у нас свое собственное производство, у нас свои собственные технологии и модификации. И в целом мы самостоятельно сейчас этот контур отрабатываем, модифицируем и улучшаем в режиме нон-стоп», – заявил Звинчук.

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English version :: Читать на английском Никто не ожидал, что придется отражать такие налеты ВСУ. Боеприпасов не хватает, – Звинчук

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