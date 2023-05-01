«Никто не сможет спокойно уснуть» – во Львове обещают удары по крымским городам

Тарас Стрельцов.  
01.05.2023 08:00
  (Мск) , Львов
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Пожар на топливном терминале в Севастополе после атаки дрона так раззадорил украинскую пропаганду, что история обросла невероятными подробностями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Львовский телеканал «НТА» выпустил в эфир украинского «аивационного эксерта» Валерия Романенко, который объявил: ВСУ должны развивать свой успех в Севастополе и наносить множественные удары по всем крымским городам для того, чтобы жители полуострова не могли чувствовать себя в безопасности.

Пожар на топливном терминале в Севастополе после атаки дрона так раззадорил украинскую пропаганду, что...

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«Когда я впервые об этом [атаке украинских БПЛА на Севастополь] услышал, моя первая мысль: «Ну наконец-то». Потому что до этого мы слышали – там в лесу упал беспилотник, там около города упал беспилотник.

И наконец-то полыхает. Полыхает в бухте, где стоят боевые корабли (на самом деле – украинский «эксперт» врёт, это рыбный порт, – ред.). Это база ГСМ, которая обеспечивала корабли, которые выходят в море (ещё одно враньё – терминал был не военный, – ред.). Наконец-то мы попадаем по крайним точкам», – разглагольствовал Романенко.

Он подчеркнул, что теперь ВСУ необходимо нанесли удар и по другим городам Крыма, чтобы жители полуострова не чувствовали себя в безопасности.

«Если бы мы ещё достали по Керчи – у меня был бы замечательный уик-энд. Тогда бы я чётко знал, что весь Крым под нашим обстрелом. У них в Крыму нет места, где они могут спокойно засыпать, спокойно что-то делать.

Касательно того, чем нанесли удар – это не ко мне вопрос. Но то, что попали, не может не вызвать восхищения», – подытожил нацист.

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