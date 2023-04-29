Последствия зерновой сделки. Почему Украине удалась атака на Севастополь

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Пожар на нефтебазе, начавшийся после удара украинских дронов, в Казачьей бухте Севастополя локализован на площади 2 тысяч квадратных метров. Огонь повредил четыре цистерны, сейчас для тушения задействован пожарный поезд, и ближе к вечеру возгорание полностью ликвидируют.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Огонь повредил четыре цистерны, сейчас для тушения задействован пожарный поезд, и ближе к вечеру возгорание обещают полностью ликвидировать.

«Произошло то, что традиционно происходит, очередная, так сказать, атака беспилотных летательных аппаратов на город Севастополь. Любимое время – около половины пятого утра. К сожалению, на этот раз результативная, – написал Развожаев. – По предварительным данным атака совершена беспилотными летательными аппаратами, сейчас идёт тушение пожара, он локализован уже, жертв и пострадавших нет. Это портовая промзона в удалении жилых кварталов, поэтому никакой опасности. Главное сейчас, чтобы не воспламенились ёмкости, которые не пострадали. Традиционно атаки происходят группами. По ним работали, но вот те, которые долетели, их было два. Один точно попал в резервуар. Ударом по топливной базе Севастополя это не станет, в цистернах хранился резерв, то есть в жизнедеятельности города эти ёмкости никак не были задействованы».

Попадание в цистерны беспилотников официально трактуется как предварительная версия возгорания. Следственная группа начнет работать, как только потушат пожар. Параллельно несколько дронов сбиты над административной территорией Республики Крым, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие. Доверяйте только проверенным источникам информации», – написал он в своем телеграм-канале.

Но по информации военно-аналитического паблика «Рыбарь», дронов было не меньше десятка, и ранним утром их выпустили с аэродрома Школьный под Одессой. Три группы «Мугин-5» с прикрепленной взрывчаткой направились в сторону Севастополя, Гвардейского и Евпатории.

Четыре дрона подавлены РЭБ в Чёрном море, несколько посадили на подлете к мысу Тарханкут, а ещё один сбит расчетом ЗРПК «Панцирь» над Гвардейским, летевший со стороны Раздольного. Его корпус и отвалившееся от падения крыло нашли в поле в районе села Зерновое. На БПЛА нанесен Балкенкройц – стилизованный тевтонский крест, который использовался Вермахтом.

При этом в украинских пабликах утверждается, что взрыв нефтебазы дело рук каких-то укропатриотов, а радикал-националист Олег Ляшко и вовсе пророчит «горящую землю под ногами оккупантов».

Экспертов больше волнует характер ответных действий и выводов по защите стратегических объектов в Крыму и Севастополе.

«По поводу прилёта в нефтехранилище в Севастополе. Выступлю «Капитаном Очевидность» – это война, на войне случаются прилёты, и не всё может отбить ПВО. На протяжении долгих месяцев мы наблюдали севастопольское ПВО в действии – оно работало и работало неплохо. Но, очевидно, что эту работу наблюдали не только мы, её тщательно анализировал противник и искал бреши. Очевидно, что он их нашёл. Это плохо, но это повод провести работу над ошибками. – пишет автор проекта «Околовойны» новостного портала ForPost Всеволод Радченко.

«Сегодня пропустили один или два БПЛА (с материальным уроном, но, вроде, хотя бы без жертв), но важней вопрос – готово ли севастопольское ПВО к отражению массовой атаки дронов (и не только дронов)? Очевидно, что к этому нужно готовиться. А есть ли в наличии технические средства решения таких вызовов – необходимое количество средств обнаружения, РЭБов и отражения?», – добавляет Радченко.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди требует нейтрализовать военный аэродром в Одессе.

«Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято», – заявила Ковитиди.

Ей оппонирует политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий, отмечая, что, с одной стороны, желание ответных мер понятно и в чем-то верно.

«С другой стороны, а как же регулярные обстрелы новых регионов, Брянской области? Вчера после попадания в маршрутку в Донецке погибло семь человек, в том числе и ребенок. А теракты в отдаленных от границ субъектах? Мы снова возвращаемся к вопросу «красных линий», определение которых весьма спорно. Надо понимать, что чем хуже для Украины складывается ситуация на линии столкновения, тем больше они будут пытаться совершать диверсии и теракты. Остается один вопрос – а почему в Одессе вообще есть что-то целое, в том числе и нефтеналивные хранилища? Зерновая сделка, как мне кажется, Украине нужна только чтобы использовать порт как точку получения оружия и запуска беспилотников для ударов по России», – считает Гусий.

Депутат нескольких созывов Верховной Рады, а ныне владелец и директор санатория в Ялте Олег Царев ответной целью называет Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

«Очень просится нанести ответный удар по Кременчугскому НПЗ. Нефтеперегонный завод является единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом Украины. НПЗ снабжает нефтепродуктами ВСУ. Два раза ВКС России наносили удар по КНПЗ и ни разу не получилось попасть так, чтобы поджечь или нефть, или нефтепродукты. Завод продолжает работать», – констатировал Царев.