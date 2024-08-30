«Никто не вернётся на Украину» – в Киеве рисуют страшное будущее чёрными красками

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После войны Украина останется с полностью нерабочей экономикой, в которой на каждого работающего приходится 2-3 пенсионера, ребёнка или льготника.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без репатриации населения мы вообще ни о каком развитии говорить не сможем. Но для того, чтобы население репатриировалось, то есть возвращалось на родину, Украине после войны нужно запускать свой аналог алии, как в Израиле. Почему это нужно делать? Потому что у нас после войны будет 25 миллионов человек, например. Из которых 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей, еще несколько миллионов инвалидов, льготников, ветеранов. То есть, экономически активное население будет 6-7 миллионов. Которому надо будет содержать 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов детей, 2 или 3 миллиона льготников, ветеранов, инвалидов. Мы понимаем прекрасно, что это абсолютно нерабочая, нежизнеспособная модель. Поэтому нам нужно, как минимум, возвращать 4-5 миллионов людей», – сказал Кущ.

«Но возвращать их можно только за счет позитивных тем. Прежде всего, люди никогда не вернутся в закрытую страну. Вообще, вот эта тема закрытых границ, она нанесла очень большой ущерб стране. Все удивляются, почему украинцы не возвращаются на родину, даже вот когда там относительное затишье было с обстрелами. Потому что никто не вернется в закрытую страну, из которой ты уже не сможешь никогда выехать. Это абсурд – ожидать, что люди будут возвращаться в закрытую страну», – добавил экономист.