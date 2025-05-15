Никто не выиграл войну, чтобы ставить России ультиматумы – Толстой

Анатолий Лапин.  
15.05.2025 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия


Переговорный процесс по Украине, как и завершение войны, будет длительным – ни одна из сторон, противоборствующих России, не находится в том положении, чтобы диктовать ей свои условия.

Об этом в эфире видеоблога «Frеquence Populaire Media» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговорный процесс по Украине, как и завершение войны, будет длительным – ни одна из...

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«Что касается Стамбула, на мой взгляд, главное, что возможно не было понято Европой, так это то, что Путин сказал о переговорах в Стамбуле, как продолжении переговоров в Стамбуле, которые произошли два с половиной года назад. Так что продолжайте, исходя из того, что уже подписано украинцами, и что Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, сказал Зеленскому, категорически не выполнять. Так украинцы с тех пор потеряли три региона, потеряли солдат на фронте, и они возвращаются за стол переговоров с условиями, которые уже были сформулированы в Стамбуле два с половиной года назад.

И на мой взгляд переговорный процесс этот – долгий. И война – это тоже долго. Так что Россия готова к переговорам, но никто еще не выиграл войну, чтобы ставить ультиматумы на стол, как это делают европейцы и Зеленский», – заявил Толстой.

Впрочем, здесь Толстой, говоря, что никто еще не выиграл войну, невольно противоречит сам себе, поскольку в этом же интервью он заявил, что США и Европа уже проиграли на Украине.

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