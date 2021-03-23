Нищая Украина не способна на вооружённый захват Донбасса – экс-нардеп

23.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская сторона не отбрасывает идею военного решение конфликта в Донбассе, потому что в Киеве питают иллюзию о том, что у самой бедной и нищей страны в Европе может быть сильная армия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен в том, что идея военного разрешения конфликта (в Донбассе – прим. ред.) отброшена в сторону, к большому сожалению. Мне кажется, что у людей есть большая иллюзия, которые считают, что в мировой практике у самой бедной и нищей страны (Украины – прим. ред.) может быть самая сильная армия – это невозможно.

На Украине считают, что у них сильная армия. Они считают, что на Украине третья армия в Европе. Мы часто спорим о том, что такое правда – это то, во что верят люди, поэтому роль пропаганды, конечно, важна», – сказал он.

В свою очередь спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник отметил, что с украинской стороны стоит пятьсот единиц тяжёлого вооружения, однако республики Донбасса готовы встретить врага.

«Мы понимаем, что сейчас около пяти сотен единиц тяжёлого вооружения Украины стоит вдоль линии соприкосновения. Это констатируют СММ ОБСЕ, а мы понимаем, что оно там не просто так стоит. Мы способны ответить», – заключил Мирошник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что реформы украинской армии и полиции носят внешний характер, в то время, как и ВСУ, и МВД остаются неработоспособными и коррупционными системами.