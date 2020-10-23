Нищета агитации. Двоечники пиара по-харьковски

23.10.2020, Харьков, Артур Манцевич

Итак, избирательная кампания для кандидатов в мэры и депутаты местных советов подходит к финалу и уже можно сказать, что в Харькове и области дно в очередной раз опустилось в необозримые глубины. В 40 верстах от российской границы показаны новые примеры того, на что не стоит тратить деньги.

Известный одесский журналист так охарактеризовал почти весь раздаточный материал, который упорно совали в руки людям и почтовые ящики практически все, а не только представители пропрезидентской политической силы: «Хотел почитать программу «Слуги народа» по Одессе.

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Однако программа написана только по-украински.

Значит, писали не для меня.

Закрыл программу. Не люблю читать то, что мне не предназначается».

И это главное, что сделало почти всю цветную бумагу, оприходованную в эти дни, просто макулатурой. А потом еще кто-то стенает по поводу вырубки лесов. Уж лучше бы кругляк в Европу продавали (там из него хоть полезные для покупателей вещи изготовят), чем так изводить драгоценную целлюлозу!

Вот раньше бывало… Даже самые упорные националисты, приезжая в Харьков, делали раздаточный материал по-русски. А теперь самые убежденные противники языкового законодательства пожадничали денег на штрафы за его нарушения и изготовили продукцию не на том языке, на котором говорят избиратели. А еще, напомню, когда наполнитель для лотков и полиэтиленовые пакеты не продавали, газеты и листовки на нелинованной основе были находкой для кошатников, рвавших бумагу в сортиры своим пушистым питомцам, и продавцов, которые так заворачивали цветы и колбасу.

И билборды тоже еще те по восприятию. И тут не только в языке дело, но и в откровенном воровстве дизайна и символики. Так поступила команда губернатора Кучера, развесившая свои борды в цветах и шрифтах действующего мэра Кернеса. Обворованные, конечно, возмутились.

Еще более наглым был видеомонтаж на базе старого ролика 2006 года, где рядом с Геннадием Кернесом не Михаил Добкин, а Алексей Кучер. Которому, напомним, тогда был неполный 21 год и он доучивался на последнем курсе пединститута, где получал специальность учителя физкультуры.

«Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру этому так бы ответил, что “моль” — это было бы самое легкое, что он бы ему сказал. Какая у него есть совесть и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить такие вещи. Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести?» — сказал харьковский олигарх Александр Ярославский.

Если на полиграфической продукции не экономили, то на агитаторах — еще как экономили! Так, например, оппоплатформа разбросала свои стенды и агитпалатки во многих местах, но большинство из них оказались безлюдны. В тех случаях, когда агитпункты ОПЗЖ соседствовали с палатками националистического блока Светличной, их вместе часто обслуживали одни и те же агитаторы. Похоже, кого-то задавила жаба! А вот на то, чтобы заклеить листовками ОПЗЖ обустроенный под наблюдением нынешнего мэра родник – и средств, и людей хватило, замечу.

И эта политическая сила уже отгребает за свою бездарную агитацию и ущербную кадровую политику. Даже насквозь грантоедская гражданская сеть «ОПОРА» фиксирует распространение политиками и каналами в соцсетях непроверенной информации в Харькове, Балаклее, Изюме и Дергачах.

Особенно, по ее мнению, усердствует известный аферист, а ныне выдвиженец ОПЗЖ некий Родзинский, распространяющий фейки о состоянии здоровья харьковского мэра не только в соцсетях, но и с экранов киевских телеканалов, близких к этой партии.

Это понятно, что как только выборы закончатся, а Кернес вернётся к работе, разговор продолжится в суде. Но пока что для начала нужно дождаться воскресенья, когда и пройдёт голосование.

И вот наступит тот день, когда подсчитают голоса, сдадут макулатуру, уберут с улиц и дворов наглядную агитацию, нужно будет всем — и победителям, и проигравшим, и спонсорам немного поработать мозгами.

То есть разобраться, кто их «развёл на бабки» и осуществил самую бездарную кампанию за все годы существования выборов в Харькове и его окрестностях и с кем впредь никогда больше не стоит иметь дела на эту тему.