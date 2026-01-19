«Но есть разногласия» – Стармер признал монопольное лидерство Трампа во всех европейских делах

19.01.2026
В Западном мире раскол касательно позиций по решению конфликта на Украине.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина. Я буду краток. Мы решительно поддерживаем усилия, направленные на прекращение кровопролития и скорейшее установление режима прекращения огня. Мы признаём роль президента Трампа в продвижении этого процесса и будем тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами. Украина и другие наши союзники должны оказать давление на Владимира Путина там, где это необходимо.

Мы давно стремимся к справедливому и прочному миру на Украине. Конфликт длится уже 4 года. В наших интересах работать с другими странами, чтобы добиться справедливого и прочного мира. Было бы последним делом забыть обо всём и сделать вид, что это не имеет значения. Это важно! Но мы не делаем вид, что у нас нет разногласий, они у нас есть», – сказал Стармер.

Примечательно, что в ходе пресс-конференции британского премьера буквально бомбили вопросами о претензиях Дональда Трампа на Гренландию. Кир Стармер слабо отбивался, заявляя, о разногласиях на этот счёт, праве гренландцев и Дании на своё самоопределение, а также о недопустимости тарифного шантажа по данному вопросу.

Вопросы звучали гораздо острее бормотания спикера: «Трамп не подвластен ни закону, ни разуму», «Трамп даже отдалённо не похож на союзника» и т.д.

Стармер в ответ объяснил, что, несмотря ни на что, Штаты остаются главным военным и ядерным союзником, а тарифной войны он не допустит. Невнятным был и ответ, поедет ли британский король отмечать 250-летие независимости США.

