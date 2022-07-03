Ночные удары по Харькову: Сравните с Белгородом

03.07.2022  14:40 (Мск), Харьков
Михаил Рябов.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина, Харьков
Новости Украины

Утро 3 июня стало яркой иллюстрацией разницы в отношении к гражданским со стороны украинских и российских военных. Варварский удар по «мирным» в Белгороде и старание минимализировать вред гражданскому населению при ударе по военным целям в Харькове.

«В Белгороде рядом с местом ракетного удара замечен харьковский след», – веселятся «свидомые» каналы и публикуют фото автомобиля с харьковскими номерами. Возможно, принадлежавший погибшей семье.

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Утро 3 июня стало яркой иллюстрацией разницы в отношении к гражданским со стороны украинских...

Впрочем, для нацистов любой житель Украины, добровольно пересекший российскую границу, или даже по не зависящим от него обстоятельствам оказавшийся на территории, подконтрольной союзным войскам, автоматически становится врагом. А поглумиться над погибшим врагом – такого «счастья» душевноубогие не упустят.

Харьковчане утром 3 июля тоже проснулись от взрывов.

Серия из пяти ракетных ударов была нанесена с 4 до  5 утра по военной инфраструктуре Харькова. Никто из мирных жителей не погиб. Это подтверждает местный гауляйтер Олег Синегубов. Он сообщил, что в результате прилета пяти ракет пострадал один человек. Женщину ранило осколками стекла.

«Враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома – 54-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение, состояние – среднее», – сообщил Синегубов.

Судя по всему, в «учебном заведении», как это постоянно происходит в Харькове, располагалась казарма или командный пункт ВФУ. О потерях среди военных украинская сторона обычно не информирует.

Добавим, что харьковчанам ещё повезло, что ВФУ не провели сопутствующий артобстрел рядом с местами прилета российских ракет. Такое случалось неоднократно. И, к сожалению, ещё может случиться.

«По имеющейся достоверной информации киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций. Для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – сообщает МО РФ.

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