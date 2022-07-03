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Новости Украины

Утро 3 июня стало яркой иллюстрацией разницы в отношении к гражданским со стороны украинских и российских военных. Варварский удар по «мирным» в Белгороде и старание минимализировать вред гражданскому населению при ударе по военным целям в Харькове.

«В Белгороде рядом с местом ракетного удара замечен харьковский след», – веселятся «свидомые» каналы и публикуют фото автомобиля с харьковскими номерами. Возможно, принадлежавший погибшей семье.

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Впрочем, для нацистов любой житель Украины, добровольно пересекший российскую границу, или даже по не зависящим от него обстоятельствам оказавшийся на территории, подконтрольной союзным войскам, автоматически становится врагом. А поглумиться над погибшим врагом – такого «счастья» душевноубогие не упустят.

Харьковчане утром 3 июля тоже проснулись от взрывов.

Серия из пяти ракетных ударов была нанесена с 4 до 5 утра по военной инфраструктуре Харькова. Никто из мирных жителей не погиб. Это подтверждает местный гауляйтер Олег Синегубов. Он сообщил, что в результате прилета пяти ракет пострадал один человек. Женщину ранило осколками стекла.

«Враг ударил по частному домовладению в Новобаварском районе. В доме и учебном заведении рядом от удара выбило окна. Пострадала владелица дома – 54-летняя женщина, госпитализированная в лечебное учреждение, состояние – среднее», – сообщил Синегубов.

Судя по всему, в «учебном заведении», как это постоянно происходит в Харькове, располагалась казарма или командный пункт ВФУ. О потерях среди военных украинская сторона обычно не информирует.

Добавим, что харьковчанам ещё повезло, что ВФУ не провели сопутствующий артобстрел рядом с местами прилета российских ракет. Такое случалось неоднократно. И, к сожалению, ещё может случиться.

«По имеющейся достоверной информации киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций. Для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – сообщает МО РФ.