Ночью и утром на границах Белоруссии задержали 170 россиян, украинцев и поляков

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Все силовые ведомства и спецслужбы Белоруссии переведены на усиленный режим в связи с проходящими в стране президентскими выборами.

Об этом журналистам сегодня заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво. Только утром было донесение пограничного комитета: 170 людям было отказано во въезде только за ночь и утро. Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный.

Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны. Это были россияне и украинцы.

Больше всего с территории Украины и Польши. Граждане этих стран пытались въехать в Беларусь непонятно по каким причинам. Они сами не могли это объяснить. Как докладывают пограничники, некоторые были рады, что их не пустили в страну и вернули обратно. Видимо, деньги людям заплатили. Не пустили и не пустили. Взятки гладки», – сказал Лукашенко.

Он заверил, что государство полностью контролирует ситуацию в стране.

«Из-под контроля никто ничего не упустит, это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее… Мы не расслабляемся», – сказал Александр Лукашенко.

Украинские СМИ вчера сообщали, что на границе белорусские пограничники отказывают во въезде всем мужчинам, но женщин пропускают.

Накануне в штабе Петра Порошенко опубликовали обращение к жителям Белоруссии с призывом начинать беспорядки по примеру киевского Евромайдана.