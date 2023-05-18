Ночью Украину снова накрыли российские ракеты

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Вслед за ударами по Одессе и области ВС РФ провели мощнейшую атаку объектов на остальной территории Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога по всей территории страны звучала всю ночь, смолкнув лишь к утру.

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Известно об ударах на юге, где попадания фиксировали в Николаевской и Херсонской областях. Кроме того, уничтожались резервы по всей линии боевого соприкосновения от Харькова до Херсона.

Известно о поражении целей в Хмельницкой области, Тернополе и Полтаве. Не менее 10 прилетов зафиксированы в Кировоградской области, где была слышна детонация боеприпасов. Взрывы слышали в Черкасской, Винницкой областях и оккупированной Киевом части ДНР.

Под удары вновь попал и Киев – мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах в результате падения осколков ракет в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Это был уже девятый удар по украинской столице с начала мая. В местной военной администрации сообщили, что над Киевом работали разведывательные беспилотники ВС РФ, а бомбардировщики из района Каспийского моря ударили крылатыми ракетами.

Примечательно, что после запугивания СБУ местных блогеров и угрозы уголовными делами после предыдущих успешных ударов по Киеву, местные жители перестали публиковать кадры прилетов и работы украинской ПВО.

«Это, пожалуй, самая массовая (по масштабам) атака российских ВКС, если не считать первых дней проведения СВО», – комментирует ночные удары военный обозреватель Юрий Подоляка.