Ночью Украину закошмарили российские ракеты и дроны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью вновь неспокойно было на всей территории Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сирены воздушной тревогу звучали в ряде областей на территории страны из-за ударов ВС РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В частности, сообщается о серии взрывов в Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

Но больше всего досталось Днепропетровску, где произошло около 16 взрывов.

Подтвердил прилеты и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Украинский чиновник уверяет, что пострадала гражданская инфраструктура, подчеркивая, что при этом работала украинская ПВО.

Как известно, Днепру не впервой страдать от криворукости местных специалистов противовоздушной обороны, чьи ракеты уже неоднократно попадали в жилые дома.

«Этой ночью защитники из ПВК «Восток» сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Просто самые лучшие. Спасибо! Однако, к сожалению, есть и «прилеты», – написал Лысак в своем блоге.

Слышны были также взрывы в пригородах Одессы. Военный аналитик, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук отмечает, что по региону прилетали беспилотники-камикадзе:

«Работают российские дроны семейства «Герань». И, судя по взрывам в пригородах Одессы, работают успешно».

Кроме того, Звинчук отмечает, что во время удара по Харькову «прилетело» по расположению руководства нацбата «Кракен».

При этом командование украинских Воздушных сил уверяет, что ПВО сбила все 20 беспилотников и четыре крылатых ракеты, но не осилили две баллистические, запущенные ракетным комплексом «Искандер» и еще 5 крылатых ракет.