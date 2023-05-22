Освобождение Артемовска: кто попал в полуокружение

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Украинские источники нехотя, пусть и с оговорками, начинают признавать потерю Артемовска.

Например, показательной в этом отношении является итоговая сводка за 21 от известного украинского паблика Deep State, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в городе «враг захватил многоэтажки у самолетика».

«Многие уже списали Бахмут, но нет публичных доказательств, что враг, например, присутствует на АЗС во въезде в город. Раз все решили «играть» в административные границы города, то давайте эти правила и соблюдать. Потеря Бахмута стала вопросом времени после того, как враг перешел железную дорогу. Когда станет известно, что кацапы 100% контролируют город, мы об этом сообщим. Масла в огонь добавляют довольно странные и размытые заявления спикеров, которые вместо разъяснения ситуации вызывают еще больше вопросов», – пишет DeepState.

При этом командование ВСУ упорно утверждает, что продолжают удерживать какую-то часть города. Правда, если главком Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский говорит, что удары ВСУ на флангах должны привести к тактическому окружению города, то замминистра обороны Украины Анна Маляр уже увидела полуокружение Артемовска.

«Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться», – заявила она.

Впрочем, военный обозреватель Борис Рожин обращает внимание, что ни окружить, ни полуохватить Артемовск ВСУ так и не удалось. Более того – подразделения ВСУ к западу от города сами находятся в полуокружении.

«1. На текущий момент, на вечер 21 мая 2023 года, выбитая из Артемовска Артемовская группировка ВСУ занимает своеобразный выступ, на флангах которого находятся российские войска в районе Клещеевки-Курдюмовки и в районе Берховки-Ягодного и т.д. 2. Попытки ВСУ наступать с 10 мая на северо-западе и юго-западе от Артемовска, должны были не только срезать вклинивания российских войск, но и привести к стабилизации и выравниванию фронта под Артемовском. Противник смог оттеснить наши войска от Богдановки и Красного, заняв несколько посадок и позиций, а также пытался продвинуться у Сакко и Ванцетти, но серьезного успеха там не имел. 3. По факту наступления ВСУ, с 10 мая по 21 мая, ценой больших потерь, ВСУ продвинулись на флангах, но не смогли принципиально изменить ситуацию с сохраняющимся охватом основных сил к западу от Артемовска, а также не смогли захватить ни одного населенного пункта, даже захудалого Сакко и Ванцетти. 4. Чтобы всерьез говорить об охвате Артемовска, противник должен с юга взять Клещеевку, Андреевку, Зеленополье, Курдюмовку, чтобы потом продвигаться на Отрадовку – вот это и называется охват Артемовска с юга. Чтобы охватить Артемовск с севера, противник должен как минимум взять Сакко и Ванцетти, Дубово-Васильевку, Берховку, Ягодное, Красную Гору – вот это и можно называть – охват Артемовска с севера. На текущий момент, противник этого оказался не в состоянии осуществить. 5. Поэтому, на 21 мая, противник не только потерял Артемовск, но и на фоне рассказов про охват Артемовска, сам сидит в полуохвате к западу от города», – приходит к выводу Рожин.

Признает лишь тактические успехи ВСУ на флангах Артемовска и и.о. командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.

«По моему субъективному мнению, поскольку у меня нет возможности давать оценку всей картине поля боя по всей полосе Бахмутского направления, – это лишь оперативные достижения. Это точечные достижения, которые могут привести к большим тактическим сдвигам по всей полосе», – сказал Кудряшов в интервью РБК-Украины.

А вот российский военный аналитик Василий Дандыкин называет освобождение города важный моментом с оперативно-тактической точки зрения.

«Через него долгое время шла вся украинская логистика по донецкой дуге вплоть до Северска. Теперь эта транспортная артерия окончательно разорвана, что затруднит переброску войск, доставку боеприпасов и других материальных ценностей. В том числе и по этой причине противник держался за Артемовск зубами», – сказал Дандыкин «Известиям».

Он подчеркивает, что ВС РФ сейчас важно укрепить фланги и отбить контратаки, чтобы не дать взять город в клещи.

«Мы сможем их отбить, уверен, — уверен Дандыкин. — Дальше надо решать вопрос с Авдеевкой и Марьинкой, чтобы не было обстрелов из ствольной артиллерии Донецка и других крупных городов. Следом предстоит сворачивать большую донецкую дугу — от Угледара до Северска с выходом к Константиновке и Славянску. Это два последних города большой донбасской агломерации, за ними — степь, где удержаться противнику будет очень трудно».