Ночью ВСУ перешли в новое наступление

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Тревожной и напряженной продолжает оставаться обстановка на Запорожском направлении, где вчера украинские формирования предприняли попытку наступления.

Минобороны РФ утверждает, что своих задач противник, атаковав на пяти участках фронта, не добился, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона противника. Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел. В результате умелых и грамотных действий «Восточной» группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина. Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении», – описывает ситуацию российское оборонное ведомство в итоговой сводке за вчерашний день.

Военный обозреватель Борис Рожин присутствие Герасимова считает немаловажной деталью.

«Если, по сообщению минобороны, Герасимов в момент начала атак противника на Запорожском направлении находился на одном из командных пунктов на этом направлении, значит у нашего командования весьма высокий уровень осведомленности о развертывании и планах противника. В таких вопросах совпадений не бывает», – отмечает Рожин в своем тг-канале.

Впрочем, уже сегодня с утра снова пошли тревожные новости о ночном наступлении ВСУ, о чем, в частности, сообщил заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешел в наступление на направлении Золотая Нива – Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех. Во второй половине ночи он начал производить перемещения, создав впечатление, что продолжит давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновоселовкой. Аэроразведка зафиксировала в тактическом районе движение до тридцати единиц бронетехники, но в силу ограниченных возможностей точку «всплытия» установить не смогла. В результате ударная группа, которая отрабатывает сейчас Новодонецкое, вышла на рубеж атаки почти незамеченной. Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии», – сообщил Ходаковский .

По информации военкора Семена Пегова, ВСУ вновь активизировали наступление, но уже с новыми силами.

«ВСУ снова пошли в атаку под Великой Новоселовкой. На этот раз новости куда тревожнее. В отличие от вчерашней атаки на наши позиции, которая была развернута чуть ли ни ближе к обеду (основные наступательные действия противник начал приблизительно в 11:00) – на этот раз неонацисты выстроились в боевые порядки в районе 4:00 утра. ВСУ удалось сформировать куда более серьезный бронекулак. Задействовано куда больше техники, чем накануне. Только с Золотой Нивы на наши позиции выдвинулось порядка 30 единиц техники (практически все – натовского образца). Основное направление удара – населённый пункт Новодонецкое (стоит на линии как раз где-то посередине между Великой Новоселовкой и Угледара). Есть данные, что противник пытается войти в село. Идёт жесткий бой. Как мы и писали ранее, вчера была лишь первая волна. Сегодняшний накат – явно мощнее», – написал Пегов в своем блоге.

Эту же информацию подтверждает и Рожин:

«Противник с утра ожидаемо возобновил атаки в районе Великой Новоселовки. На сей раз атаки идут в направлении Новодонецкое. Ситуация в процессе развития».

Идут тяжелые бои и на других направлениях.

«В районе Соледара уже вторая волна атаки ВСУ. Первую отбили с тяжелыми потерями для противника. Сам Соледар под тяжелым обстрелом», – информирует с утра паблик «Повернутые на Z войне»