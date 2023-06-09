Ночью ВСУ вновь пошли в наступление. Тяжелые бои продолжаются

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Формирования киевского режима не прекращают попыток прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. Бои шли всю ночь и продолжаются до сих пор.

Хронику боевых действий последних часов приводит, в частности, военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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К исходу вчерашнего дня он сообщил об артиллерийских дуэлях и задымлении противником серой зоны с целью эвакуации множества подбитой техники ВСУ, чему препятствовала артиллерия ВС РФ.

По его словам, атаковал тремя колоннами по 7-10 БМП.

«Начальную статистику знаю, но Министерство обороны завтра даст общие результаты. Точно, что с первых минут колоннам ВСУ нанесён ощутимый урон. Бой продолжается», – написал Сладков.

Позже он добавил, что «информация о прорыве позиций в сторону Работино уточняется», но уточнил, что «линия фронта остается неизменной», а в боевую работу включилась армейская авиация ВС РФ.

«Запорожское направление. Орехово. Идет тяжелый многочасовой бой. Противник пытающийся прорваться на стыке двух подразделений остановлен. Не прекращая работает артиллерия. Линия фронта устойчива. Русские силы воюют и не отходят», – написал Сладков уже сегодня с утра.

Впрочем, тг-канал Wargonzo военкора Семена Пегова в утренней сводке отмечает некоторые успехи ВСУ.

«На запорожском направлении ВСУ предприняли атаку на Лобковое и имели тактический успех. В населённом пункте сходятся две дороги. Оперативного значения они, правда, не имеют. Восточнее ВСУ продолжили наступление на Работино. Российская артиллерия и авиация наносили удары по украинским подразделениям в Степном, Малых Щербаках, Щербаках, Новоандреевке, Орехове, Новоданиловке, Малой Токмачке и Белогорье. ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску», – сообщает автор.

«На угледарском участке ВСУ вели штурмовые действия в районе Нескучного. Под обстрелами позиции ВСУ во Времевке, Золотой Ниве, Шахтёрском, Пречистовке и Угледаре», – продолжает канал Пегова.

«На донецком фронте ВСУ пытаются контратаковать в Марьинке. В свою очередь, подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии возобновили штурмовые действия у Первомайского, на юго-западных подступах к Авдеевке и в районе Северного (населённый пункт к северо-западу от Горловки). Последний из перечисленных участков стал новым активным направлением действий российских войск. Под обстрелами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, Максимильяновке, Остром, городе Красногоровка, Карловке, Степном (не путать с одноимённым пунктом вблизи линии соприкосновения на запорожском направлении), Бердычах и Торецке. Украинская армия наносила удары по Донецку, Опытному и Горловке», – сообщает паблик боях на других направлениях.

Непростой продолжает оставаться ситуация на Артемовском направлении.

«К юго-западу от Бахмута украинская армия сумела продвинуться к Клещеевке. ВС РФ после артударов пытались контратаковать у Ивановского. Без успеха. К юго-западу от Бахмута ВСУ вели штурмовые действия в районе Берховки и Дубово-Васильевки. А подразделения Вооружённых Сил РФ при поддержке артиллерии пытались продвинуться к Весёлому. Под обстрелами позиции украинских войск в Белой Горе, Александро-Шультине, Ступочках, Богдановке, Григоровке, Васюковке, Никифоровке, Роздоловке, Звановке, Ивано-Дарьевке, Спорном, Верхнекаменском и Северске», – указывается в сводке.

Военный паблик «Архангел спецназа» обращает внимания, что ВСУ не оставляют попыток окружить российскую группировку:

«Интенсивные бои на Запорожском фронте. Работает наша авиация по технике противника. Они пытаются создать сильный ударный кулак для окружения наших войск, а также пробуют зацепится за наши передовые позиции».