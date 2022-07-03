Норвегия хочет обойти парижский договор по Шпицбергену

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Не имея возможности повлиять на парижский договор 1920 года, по которому Россия и Норвегия имеют равные права использовать Шпицберген в экономических целях, Норвегия меняет название острова на законодательном уровне

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил заведующий кафедрой международного права МГИМО Александр Вылегжанин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим современную позицию Норвегии, она заключается в том, что изменить надо название на Свальбард. Почему это выгодно Норвегии? Вроде бы лингвистика, ну какая разница? Но умный очень ход с точки зрения Норвегии. Ведь если заменить название, то на уровне правосознания складывается впечатление, что да, у Норвегии есть какие-то обязательства, и по соглашению 1871-1872 года, и по парижскому договору 1920 года. Парижский договор составлен не на норвежском языке, а на английском и французском, это аутентичные тексты, и там использован термин Шпицберген – и на французском, и на английском языке. Есть жесткие положения парижского договора – и Норвегия, и российские лица имеют равные права на Шпицберген с точки зрения экономической деятельности. Конечно они неудобные для Норвегии сегодня. Но изменить парижский договор 1920 года они не могут. Что они делают? Они принимают национальное законодательство, где уже весь архипелаг называется Свальбардом», – объяснил эксперт.

Норвегия ранее отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. В Москве у посольства прошла акция протеста.