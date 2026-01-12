Норвежский и хорватский министры подбивают Украину не отказываться от территорий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна настаивать на своих условиях и продолжать войну, надеясь на военную помощь Европы и США.

Об этом на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявил министр финансов Норвегии, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Париже на встрече мы добились большого прогресса в согласовании большого количества деталей. Нужно определить, какими будут гарантии безопасности на трех уровнях. Первый – это ВСУ, второй – коалиция желающих, которая будет помогать укреплять ВСУ, но при этом действовать четко и слаженно. То есть, не только ВСУ будут защищать страну и не дадут России снова напасть, но и США будут активно участвовать в этом различными способами, как и мы. Сейчас идет доработка всех деталей», – сказал Столтенберг.

«И, конечно, остается очень деликатный вопрос о территориях. Это очень деликатный вопрос, и в конечном итоге решения должны принимать украинские власти. Но они должны знать, что когда придет время принимать решения по поводу территории, они получат полную поддержку не только от собственных вооруженных сил, но и от коалиции стран, готовых оказать помощь, и от США», – добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также фактически призвал Украину продолжать войну.