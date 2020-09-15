15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина
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Новая украинская ракета неспособна работать без помощи американцев


Украинский ракетный комплекс «Нептун» из-за отсутствия собственной радиолокационной станции не способен сам находить цель удара, поэтому Киеву приходится просить у американских военных помощи при наводке ракеты на цель.

Об этом в эфире интернет-канала «Skrypin» рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что крылатая ракета «Нептун» принята на вооружение, к ней есть несколько сотен замечаний, которые в будущем неплохо было бы решить. Учения должны в более практичных полевых условиях показать ещё плюс несколько десятков замечаний – от перемещения ручки с право налево до того, что комплексу не хватает нормальной ходовой и её нужно менять или что батарея от нескольких машин не работает, потому что математический подсчёт показывает, что нужно четыре машины, а не три.

Поэтому это интеграция современного вооружения в систему вооружённых сил. Плюс отработка, и об этом сообщали наши официальные источники, мы будем работать совместно с нашими западными партнёрами, в том числе по их целеуказаниям. «Нептун» сейчас не имеет своей радиолокационной станции выявления целей, и условно американский разведывательный самолёт передаёт нам на комплекс целеуказание на российский корабль, и «Нептун» его условно уничтожает», – отметил Чмут.

Ранее министерство обороны Украины приняло на вооружение ракетный комплекс «Нептун», широко разрекламированной украинской пропагандой. Отметим, «Нептун» – это та самая ракета, которая, по заверениям украинских военных экспертов, сможет бить «вглубь территории России».


 

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