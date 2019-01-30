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30.01.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Россия, Украина
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В Киеве хотят бить ракетами «вглубь территории России»

Для Украины крайне неблагоприятно складывается ситуацию в Азовском и Черном морях, а потому надо пытаться изменить баланс сил в свою пользу.

Об этом в авторской колонке, опубликованной киевским интернет-изданием “Апостроф” пишет замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Анализируя ситуацию, которая сложилась в Азовско-Черноморском бассейне, он приходит к выводу, что Россия полностью там доминирует, чем не в силах помешать ни НАТО, ни тем более Украина.

“Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии. И если хотя бы у Румынии и Украины будут эффективные военно-морские силы с ракетными возможностями, тогда можно будет говорить об изменении баланса и давлении на Россию”, – полагает автор.

“Украине нужно развивать свои противовоздушные и противоракетные возможности, чтобы отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины. И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания – ту самую ракету “Нептун” (см. заглавный снимок. – ред.), которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы. И эта сила может проявляться и в экономике, и на поле боя. Язык, которым пользуется Запад, для России ничего не значит”, приходит к выводу Самусь.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в конце прошлого года президент Украины петр Порошенко заявил, что ВСУ успешно испытали отечественную противокорабельную крылатую ракету “Нептун”.

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