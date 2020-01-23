23.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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Новинский нахваливал Зеленского, пока украинские войска утюжили снарядами Донбасс

Бизнес-партнер олигарха Рината Ахметова – депутат Верховной рады от «Оппоблока» Вадим Новинский осыпал комплиментами Владимира Зеленского за его речь на форуме в Давосе перед полупустым залом.

«Он говорил, что цель его президентства – сделать так, чтобы Украина была восточноевропейским Сингапуром или Южной Кореей… Владимир Зеленский сказал, что цель его президентства – восстановить мир на Юго-Востоке. Остановить братоубийственную войну, сделать так, чтобы наша Украина была мирной и единой… Мы хотим пожелать нашей власти, президенту, чтобы их усилиями Украина была сплоченной, единой», – сказал Новинский в эфире телеканала «Наш».

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Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске, отметил лживость украинских политиков.

«Пока украинский главнокомандующий Зеленский заявлял на международном форуме в Давосе о том, как они «в своем мозгу понимают, что готовы ее (войну) прекратить сегодня», его подопечные/подчиненные вооруженные формирования Украины из орудий 152 мм утюжили Новую Таврию и Коминтерново.

20 прилетов за 15 минут, каждый из которых после себя оставляет воронку диаметром 5 метров.

Кто эти «они», у которых есть что-то в мозгу, и кто эти «они» для которых совесть – ненужный рудимент, совершенно излишних для пришедших в украинскую власть?!» – возмущается Мирошник.

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