Новое фото Суркова взбудоражило соцсети

05.12.2018

В социальных сетях появился снимок помощника президента РФ Владислава Сурков, опирающегося на трость.

Фотографию опубликовал телеграм-канал “НЕБОЖЕНА”.

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“Готова поспорить, что таким вы Суркова ещё не видели. Новый образ или подагра?”, – интересуется канал.

При этом не уточняется, где, когда и при каких обстоятельствах сделан этот снимок.

“А что это с Сурковым?”, – пишет в своем блоге экс-спикер МИД ДНР, политттехнолог Константин Долгов.

Это не первый случай, когда фотография Суркова становится поводом для разного рода слухов и домыслов.

Так, в мае прошлого года помощник президента России с юмором прокомментировал многочисленные сообщения украинских СМИ, которые накануне опубликовали сведения о «смертельной болезни» куратора республик Донбасса.

Поводом для публикаций стала фотография Суркова, сделанная во время встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи. Помощник российского президента выглядел на ней то ли похудевшим, то ли изможденным.

А редакция московского журнала «Русский пионер» опубликовала снимок Суркова, сделанный с другого ракурса на том же мероприятии в Сочи

«Как нельзя войти дважды в одну реку, так нельзя и дважды увидеть одного человека. Я изменился, конечно, и это нормально. Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица – это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны. Перемены неизбежны. В том числе, перемены к лучшему, которые и нужно культивировать. Мне кажется, у меня это пока получается», – заявил тогда Сурков.

Отметим, что источник “ПолитНавигатора” сообщил нам, что недавно видел Суркова, сказав, что он выглядел вполне здоровым и передвигался без трости.