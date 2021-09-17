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17.09.2021 18:45 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Новое правительство Германии заставит США вывезти ядерные боеголовки – политолог

После выборов в Германии и назначения нового канцлера от «Социал-демократической партии», вероятно, Бундестаг проголосует...

После выборов в Германии и назначения нового канцлера от «Социал-демократической партии», вероятно, Бундестаг проголосует за вывод американских ядерных боеголовок с территории ФРГ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы в Германии через 10-11 дней, по последним опросам, там после долгого перерыва побеждает «Социал-демократическая партия Германии», видимо, её лидер будет новым канцлером.

Если соответствующая коалиция будет придерживаться этой линии, я не исключаю успешного голосования по выводу американских ядерных боеголовок с территории Германии», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что в докладе о состоянии ЕС, в Европарламенте прозвучала необходимость независимости от США.

«Не случайно в Европарламенте появились два доклада, один откровенно конфронтационный по отношению к России. Одновременно с этим появился другой важный документ, Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии ЕС, и там не было никаких нападок на Россию.

Также там были сказаны совершенно конструктивные вещи: Европе нужна независимость, военная независимость от Америки и технологическая независимость от азиатских поставщиков электроники», – заключил Станкевич.

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