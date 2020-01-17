Новое российское правительство должно снять с довольствия украинскую псевдооппозицию – Монтян

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Никакой реальной оппозиции в украинском парламенте не существует, а те якобы пророссийские политики, с которыми пытается работать Россия, на самом деле таковыми не являются.

Это в очередной раз показало голосование «оппозиционеров» по дискриминационному закону об образовании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Такой вывод в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» сделала юрист Татьяна Монтян.

«Это совершенно антирусский закон, за который голосовала в том числе и всякая мразь – типа Бужанского с Дубинским. «Оппозиционеры» – тоже. Они уже давно слились в экстазе, они уже отлично снюхались с тусовкой Зельца, с Богданом и т.д. Им вообще глубоко плевать на эти темы.

Они могли бы дружно проголосовать против, но у них, по-моему, против проголосовали только два человека. Это псевдооппозиция. Да, они постоянно пиарятся, но трындеть – не мешки ворочать. Как будто Левочкин, Фирташ и члены нынешнего «Оппозиционного блока» не были в числе инициаторов Евромайдауна. Разве не они по «Интеру» устраивали клоунаду со «зверячим побыттям дитей»?

Никакой реальной оппозиции нынешнему курсу в Раде нет. Откуда она там возьмется? И с принятием таких законов, с их поддержкой «оппозиционерами» ничего абсолютно не изменится в будущем. До тех пор, пока Россия будет работать с такими мразями как Медведчук, вместо того, чтобы работать с нормальными людьми, которые хотят иметь нормальные отношения с Россией», – отметила Монтян.

При этом «оппозиционеров» зачем-то поддерживает Россия, хотя есть вероятность, что сейчас российская политика в отношении Украины изменится.

«Судя по всему, Россию все устраивает. По крайней мере, пока. Мы все очень ждем, что вот-вот что-то будет в связи со сменой правительства в России – слишком уже в большой тайне готовился этот дворцовый переворот. Посмотрим, к чему он приведет», – выразила надежду юрист.

Отметим, что внешне обходительный и общительный новый глава правительства России Михаил Мишустин, на самом деле, является крайне строгим и требовательным чиновником, ревностно защищающим финансовые интересы государства.