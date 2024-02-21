Новость о ликвидации предателя Кузьминова напугала украинского нацика

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После не до конца подтверждённых известий об убийстве в Испании, как утверждается, лётчика-предателя из России Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, враги РФ, находящиеся в ЕС, очень напряглись.

Об этом говорили киевский журналист Александр Шелест и бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне Мосийчук раскритиковал появившуюся информацию об убийстве и даже назвал распространяющий её ГУР Украины «позором украинской разведки», однако потом, по его словам, факты подтвердились.

«Стало ли виной его личная беспечность или просчёты наших спецслужб – я думаю, комплекс. Вёл себя, как идиот. Думаю, для него самым безопасным местом в мире был наш Киев, но он решил вот так. Российское ГРУ подтвердило своё реноме, которое описывал Александр Суворов в своих книгах. Для нас это просчёт. Я не думаю, что его надо было отпускать с Киева, потому что это в интересах госбезопасности и в интересах войны. Его пример давал возможность быть заразительным. Именно из-за этого он и был казнён», – сказал экс-депутат.

Шелест, в свою очередь, предположил, что после этого случая переполошатся многие – «неважно, российские буйные оппозиционеры или украинские своеобразные персонажи». По его словам, «если так позволяет себе действовать разведка РФ, то это абсолютно меняет подходы».

«Война потихоньку, пока – война плаща и кинжала, но она перебрасывается на территорию ЕС. Приведёт ли она к горячей фазе – не могу сказать. Последнее ли это политическое убийство на территории ЕС? Политическое, потому что ему как бы дали европейскую крышу. Да, я думаю, что такие случаи будут продолжаться», – прокомментировал Мосийчук.

Отметим, с российской стороны на официальном уровне произошедшее практически не комментировали.

«Мы никакой информацией на этот счёт не располагаем», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление», – ответил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о смерти Кузьминова.