Новые антироссийские санкции обернутся «кошмарным сном» для Запада – Арестович
Ещё большее ужесточение санкций будет только сближать Россию с Китаем, которые фактически уже сформировали прочный союз.
Об этом в интервью блогеру Николаю Соболеву рассказал бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать новый пакет санкций ЕС против России.
«Новые санкции толкнут Россию в сторону Китая еще сильнее, и они получат кошмарный сон Европы и Вашингтона.
Они [украинское руководство] даже не могут написать, что Си Цзиньпин приехал к Путину, они там выдали совместное заявление. Они его не читали, они не видят, насколько глубоко и принципиально то, что там декларируется, что на уровне позиций, что на уровне символического капитала, что на уровне конкретных вещей, например, по строению ускорителя частиц российско-китайского в Подмосковье. Люди толкают фундаментальную науку», – сказал Арестович.
«А у нас говорят, глубина украинской мысли: «Баскак или там хан приехал, чтобы ему поцеловали сапог». Но они забывают, что в таком случае князья ездили в Золотую Орду, а не ханы – в Москву. Если приезжает хан в Москву, то, наверное, это не та система отношений, где целуют друг другу сапоги.
Но это вершина украинской мысли. Они говорят – давайте убьем еще тысяч двести украинцев, плюс какое-то количество мирных за понты, которые мы отколотили в Стамбуле. Потом Россия наносит какой-то удар баллистикой, и у нас начнут кричать: «Боже, клятая русня, сволочи, подонки, как они могли, они не хотят мириться». А вы хотите мириться, когда вы делаете все, чтобы переговоры провалились, не начавшись?», – резюмировал он.
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