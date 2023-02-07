Россию хотят оградить от модной на Западе еды из насекомых

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Специальные лаборатории, которые будут проверять импортные продукты питания на наличие в их составе насекомых, нужно создавать в России.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил депутат от партии «Новые люди» Олег Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в странах Запада есть тенденция — это производство и активное продвижение еды из насекомых. Такая продукция не должна, если она не соответствует нашим внутренним стандартам, попадать на рынки России. Опасна ли еда из насекомых, ответа нет. Болеют ли насекомые? Есть ли у них вирусные заболевания? Очевидно да. Есть ли у них паразиты? Ну, конечно же, да. Никому не приходило в голову еще до недавнего времени изучать влияние длительного употребления насекомых на организм человека. Но сейчас необходимо эти исследования как можно быстрее провести и их результаты огласить максимально широко», – сказал Леонов.

Он сообщил, что в январе ЕС расширил список насекомых, разрешенных к употреблению в пищу.

«Это не обязательно, извините за подробности, жареные тараканы. Насекомых перерабатывают в муку, из них получают белковые субстанции и другие ингредиенты, и уже их добавляют в традиционные продукты — хлеб, колбасу, кондитерские изделия. Эти продукты выглядят, как обычные, а на самом деле там другое содержание, и они могут представлять опасность. Поэтому фракция «Новые люди» предлагает ввести обязательную маркировку товаров, содержащие ингредиенты, полученные из насекомых. Для того, чтобы люди видели и четко понимали, что они едят», — сказал Леонов.

Фракция партии «Новые люди» направила запрос в Роспотребнадзор НПО данному вопросу.